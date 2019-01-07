"Ливерпуль" теряет основного защитника

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"Ливерпуль" теряет основного защитника

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" и был заменен на шестой минуте встречи. Его заменил 16-летний голландец Ки-Джан Хувер, для которого этот матч стал первым за мерсисайдский клуб.

В ближайшее время Ловрен пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Ловрен провел за "Ливерпуль" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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