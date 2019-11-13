"Ливерпуль" теряет Робертсона

Левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон выбыл из строя из-за травмы, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, у 25-летнего футболиста проблемы с лодыжкой. Сроки его восстановления составят около двух недель.

Из-за повреждения фулбек "красных" пропустит матчи сборной Шотландии против Казахстана и Кипра.

В текущем сезоне Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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