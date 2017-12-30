"Ливерпуль" теряет Салаха

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах травмировался в матче 21-го тура АПЛ против "Лестера".

"Не знаю точно, что произошло. После матча он хромал. Не очень хороший знак. Нам нужно время, чтобы оценить повреждение. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу" - цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа The Liverpool Echo.

В этом сезоне 25-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 29 матчей, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. | http://soccernews.ru