"Ливерпуль" теряет Салаха

Теги ливерпульмохамед салахюрген клопп

"Ливерпуль" теряет Салаха

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах травмировался в матче 21-го тура АПЛ против "Лестера".

"Не знаю точно, что произошло. После матча он хромал. Не очень хороший знак. Нам нужно время, чтобы оценить повреждение. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу" - цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа The Liverpool Echo.

В этом сезоне 25-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 29 матчей, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов