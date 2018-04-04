"Ливерпуль" теряет Салаха

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"Ливерпуль" теряет Салаха

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" и был заменен в начале второй половины.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 25-летний Салах провел 42 матча, забил 38 голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Салах поучаствовал в 49 голах "Ливерпуля" в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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