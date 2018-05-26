"Ливерпуль" теряет Салаха

Один из лидеров "Ливерпуля" Мохамед Салах травмировался во время финала Лиги Чемпионов.

Салах повредил плечо после единоборства с капитаном "Реала" Серхио Рамосом.

На 30-й минуте египтянина сменил Лаллана.

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