"Ливерпуль" теряет Трента

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"Ливерпуль" теряет Трента

Фото твиттер "Ливерпуля"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд выбыл из строя из-за мышечной травмы.

"У Трента проблемы с задней поверхностью бедра. Он не поедет в сборную Англии. Сроки восстановления составят несколько недель", - цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Трент сыграл за "Ливерпуль" 35 матчей, забил 2 гола и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Клопп: "Я готов ударить того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться". | http://soccernews.ru
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