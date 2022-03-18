"Ливерпуль" теряет Трента

Фото твиттер "Ливерпуля"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд выбыл из строя из-за мышечной травмы.

"У Трента проблемы с задней поверхностью бедра. Он не поедет в сборную Англии. Сроки восстановления составят несколько недель", - цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Трент сыграл за "Ливерпуль" 35 матчей, забил 2 гола и сделал 17 ассистов.

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