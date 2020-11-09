"Ливерпуль" теряет Трента Александра-Арнольда

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"Ливерпуль" теряет Трента Александра-Арнольда

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд выбыл из строя из-за травмы.

22-летний футболист, вероятно, получил повреждение икроножной мышцы во время воскресного матча с "Манчестер Сити" (1:1).

Сегодняшнее медобследование определит точный диагноз английского фулбека, однако уже понятно, что в расположение своей национальной сборной игрок не поедет.

В текущем сезоне Трент провёл за "Ливерпуль" 11 матчей и сделал 3 ассиста.

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