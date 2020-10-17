"Ливерпуль" теряет ван Дейка

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выбыл из строя из-за травмы.

Звёздный голландец получил повреждение во время дерби с "Эвертоном" в результате столкновения с вратарём "ирисок" Джорданом Пикфордом.

Диагноз 29-летнего футболиста и сроки его восстановления станут известны по итогам медицинского обследования.

В этом сезоне ван Дейк сыграл за "Ливерпуль" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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