"Ливерпуль" теряет ван Дейка

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"Ливерпуль" теряет ван Дейка

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выбыл из строя из-за травмы.

Звёздный голландец получил повреждение во время дерби с "Эвертоном" в результате столкновения с вратарём "ирисок" Джорданом Пикфордом.

Диагноз 29-летнего футболиста и сроки его восстановления станут известны по итогам медицинского обследования.

В этом сезоне ван Дейк сыграл за "Ливерпуль" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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