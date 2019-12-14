"Ливерпуль" теряет Вейналдума

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум травмировался в матче с "Уотфордом" (2:0).

Предположительно, футболист повредил подколенное сухожилие, из-за чего покинул поле на 60-й минуте встречи.

Сроки восстановления пока неизвестны, однако игрок рискует пропустить клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне на счету голландца три забитых мяча в 24 играх.

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