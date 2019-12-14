"Ливерпуль" теряет Вейналдума
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум травмировался в матче с "Уотфордом" (2:0).
Предположительно, футболист повредил подколенное сухожилие, из-за чего покинул поле на 60-й минуте встречи.
Сроки восстановления пока неизвестны, однако игрок рискует пропустить клубный чемпионат мира.
В текущем сезоне на счету голландца три забитых мяча в 24 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|17
|9