"Ливерпуль" теряет защитника перед финалом Лиги Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит финал Лиги Чемпионов.
Как сообщает The Sun, игроку провели операцию на лодыжке. Отметим, что Гомес также рискует пропустить предстоящий Чемпионат Мира.
Напомним, что финальный поединок между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в Киеве.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
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|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
|36
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30