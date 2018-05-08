"Ливерпуль" теряет защитника перед финалом Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" теряет защитника перед финалом Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит финал Лиги Чемпионов.

Как сообщает The Sun, игроку провели операцию на лодыжке. Отметим, что Гомес также рискует пропустить предстоящий Чемпионат Мира.

Напомним, что финальный поединок между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в Киеве.

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