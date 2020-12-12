"Ливерпуль" теряет Жоту

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"Ливерпуль" теряет Жоту

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Times. 

Предварительно, у португальца выявлен ушиб колена, однако серьёзность повреждения ещё предстоит уточнить.

Пока известно, что форвард "красных" пропустит игру против "Фулхэма"в воскресенье вечером.

В текущем сезоне Жота провёл за "Ливерпуль" 17 матчей и забил 9 голов.

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