"Ливерпуль" теряет Жоту

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"Ливерпуль" теряет Жоту

Фото: инстаграм Диогу Жоты/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота выбыл из строя из-за травмы, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, футболиста травмировался в расположении сборной Португалии. Таким образом, он пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Люксембурга (11 октября). В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 24-летний Жота провел за "Ливерпуль" девять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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