"Ливерпуль" теряет Жоту

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"Ливерпуль" теряет Жоту

Фото инстаграм Диогу Жоты

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота выбыл из строя из-за травмы.

По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, у футболиста возникли проблемы со связками голеностопа.

Напомним, что португальца заменили в перерыве игры с "Интером" (2:0) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Жота провёл за "Ливерпуль" 32 матча, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

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