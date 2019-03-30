"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": анонс и прогноз центрально матча выходных

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"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": анонс и прогноз центрально матча выходных

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Начало матча: 18:30

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Европейский футбол вернулся после паузы на игры сборных, и центральным матчем выходных вполне можно назвать битву "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", которая, вполне возможно, предрешит, или хотя бы окажет большое влияние, на чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге. "Тоттенхэма" из нее уже выпал – сейчас подопечные Почеттино озабочены тем, как бы не упустить место в зоне Лиги Чемпионов, на которое претендуют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Таким образом, титул оспорят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Сейчас подопечные Клоппа опережают "горожан" на 2 балла, но у Гвардиолы и компании есть игра в запасе (матч "Сити" пройдет 30 марта, на момент написания анонса его результат еще неизвестен).

До конца сезона "Ливерпулю" осталось сразится всего лишь с 2 соперниками из ТОП-6. В первом из них придется сдерживать сопротивление "Тоттенхэма". В последних 5 матчах АПЛ команда Клоппа добыла 2 победы и дважды – с "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" – расписала нулевую ничью. С "Тоттенхэмом" нулевой исход маловероятен, так как подопечные Почеттино вряд ли будут играть на ничью с учетом их опасного положения на краю первой четверки. Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, к тренировкам с командой наконец-то приступили Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен. В грядущем матче мы вряд ли увидим их на футбольном поле, зато есть все шансы увидеть Наби Кейта и Джердана Шакири. Футболисты восстанавливались от повреждений в течении нескольких недель, но сейчас готовы вступить в бой вместе с командой.

Дела "Тоттенхэма" можно оценить как "совершенно плохие", но им на помощь пришла международная пауза. До нее команда не могла выиграть в 4 матчах кряду в АПЛ и дала тройке "Арсенал"-"Манчестер"-"Челси" максимально приблизится к себе. Главной проблемой команды Почеттино является игра в обороне. В последних 5 матчах они пропустили 8 голов, в том числе от таких клубов как "Бернли" и "Саутгемптон". Сейчас в состав команды вернулись многие ключевые игроки, но некоторые все еще остаются в лазарете, среди которых Эрик Дайер и Серж Орье. "Тоттенхэм" имеет ужасающую безвыигрышную серию на "Энфилде", которая тянется уже 23 матча, и прерывалась лишь раз – в 2011 году.

Интересные факты перед противостоянием "Ливерпуль""Тоттенхэм"

"Ливерпуль" проиграл лишь 1 из последних 24 домашних матчей против "Тоттенхэма" (при 15 победах). Это случилось в 2011 году, когда "красными" руководил Кенни Дауглиш.

"Ливерпуль" не проигрывает в 36 домашних матчах АПЛ кряду. Если они не проиграют в грядущем матче, то повторят достижение "Манчестер Сити", который в период 2010-2012 годов не проигрывал 37 встреч кряду. Рекорд принадлежит "Челси" – их домашняя серия без поражений длилась 86 игр (2004-2008).

Харри Кейн поучаствовал в 4 голах в последних 4 матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде".

Садио Мане является лучшим бомбардиром Премьер-лиги в 2019 голу. Он отличился 9 раз в последних 9 матчах.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино.

"Тоттенхэм": Льорис – Трипьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен – Алли – Сон, Кейн.

Прогноз на матч "Ливерпуль""Тоттенхэм"

Сложно оценить форму команд после международной паузы, но, как кажется, это не помешает "Ливерпулю" и "Тоттенхэму" выдать результативный матч. Вполне вероятно, что все самые интересные события произойдут во втором тайме. Не редки случаи, когда в матчах подобной важности первый тайм уходит на разведку, а во втором игра раскрывается после первой серьезной ошибки. Быстрый гол может все изменить, но это фактор не столь вероятен.

Букмекеры отдают предпочтения хозяевам поля. Победа подопечных Клоппа оценивается в 1,61. Вторая в таблице вероятности ничья – 4,32. В "Тоттенхэм" верят очень слабо – 6.

Прогноз Soccernews: тотал второго тайма Б первого (1,85).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Уотфорд Уотфорд 31 43
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
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