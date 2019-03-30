"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": анонс и прогноз центрально матча выходных
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Начало матча: 18:30
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
Европейский футбол вернулся после паузы на игры сборных, и центральным матчем выходных вполне можно назвать битву "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", которая, вполне возможно, предрешит, или хотя бы окажет большое влияние, на чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге. "Тоттенхэма" из нее уже выпал – сейчас подопечные Почеттино озабочены тем, как бы не упустить место в зоне Лиги Чемпионов, на которое претендуют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Таким образом, титул оспорят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Сейчас подопечные Клоппа опережают "горожан" на 2 балла, но у Гвардиолы и компании есть игра в запасе (матч "Сити" пройдет 30 марта, на момент написания анонса его результат еще неизвестен).
До конца сезона "Ливерпулю" осталось сразится всего лишь с 2 соперниками из ТОП-6. В первом из них придется сдерживать сопротивление "Тоттенхэма". В последних 5 матчах АПЛ команда Клоппа добыла 2 победы и дважды – с "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" – расписала нулевую ничью. С "Тоттенхэмом" нулевой исход маловероятен, так как подопечные Почеттино вряд ли будут играть на ничью с учетом их опасного положения на краю первой четверки. Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, к тренировкам с командой наконец-то приступили Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен. В грядущем матче мы вряд ли увидим их на футбольном поле, зато есть все шансы увидеть Наби Кейта и Джердана Шакири. Футболисты восстанавливались от повреждений в течении нескольких недель, но сейчас готовы вступить в бой вместе с командой.
Дела "Тоттенхэма" можно оценить как "совершенно плохие", но им на помощь пришла международная пауза. До нее команда не могла выиграть в 4 матчах кряду в АПЛ и дала тройке "Арсенал"-"Манчестер"-"Челси" максимально приблизится к себе. Главной проблемой команды Почеттино является игра в обороне. В последних 5 матчах они пропустили 8 голов, в том числе от таких клубов как "Бернли" и "Саутгемптон". Сейчас в состав команды вернулись многие ключевые игроки, но некоторые все еще остаются в лазарете, среди которых Эрик Дайер и Серж Орье. "Тоттенхэм" имеет ужасающую безвыигрышную серию на "Энфилде", которая тянется уже 23 матча, и прерывалась лишь раз – в 2011 году.
Интересные факты перед противостоянием "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
"Ливерпуль" проиграл лишь 1 из последних 24 домашних матчей против "Тоттенхэма" (при 15 победах). Это случилось в 2011 году, когда "красными" руководил Кенни Дауглиш.
"Ливерпуль" не проигрывает в 36 домашних матчах АПЛ кряду. Если они не проиграют в грядущем матче, то повторят достижение "Манчестер Сити", который в период 2010-2012 годов не проигрывал 37 встреч кряду. Рекорд принадлежит "Челси" – их домашняя серия без поражений длилась 86 игр (2004-2008).
Харри Кейн поучаствовал в 4 голах в последних 4 матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде".
Садио Мане является лучшим бомбардиром Премьер-лиги в 2019 голу. Он отличился 9 раз в последних 9 матчах.
Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино.
"Тоттенхэм": Льорис – Трипьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен – Алли – Сон, Кейн.
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
Сложно оценить форму команд после международной паузы, но, как кажется, это не помешает "Ливерпулю" и "Тоттенхэму" выдать результативный матч. Вполне вероятно, что все самые интересные события произойдут во втором тайме. Не редки случаи, когда в матчах подобной важности первый тайм уходит на разведку, а во втором игра раскрывается после первой серьезной ошибки. Быстрый гол может все изменить, но это фактор не столь вероятен.
Букмекеры отдают предпочтения хозяевам поля. Победа подопечных Клоппа оценивается в 1,61. Вторая в таблице вероятности ничья – 4,32. В "Тоттенхэм" верят очень слабо – 6.
Прогноз Soccernews: тотал второго тайма Б первого (1,85).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Уотфорд
|31
|43
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14