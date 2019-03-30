"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": анонс и прогноз центрально матча выходных

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Начало матча: 18:30

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Европейский футбол вернулся после паузы на игры сборных, и центральным матчем выходных вполне можно назвать битву "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", которая, вполне возможно, предрешит, или хотя бы окажет большое влияние, на чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге. "Тоттенхэма" из нее уже выпал – сейчас подопечные Почеттино озабочены тем, как бы не упустить место в зоне Лиги Чемпионов, на которое претендуют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Таким образом, титул оспорят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Сейчас подопечные Клоппа опережают "горожан" на 2 балла, но у Гвардиолы и компании есть игра в запасе (матч "Сити" пройдет 30 марта, на момент написания анонса его результат еще неизвестен).

До конца сезона "Ливерпулю" осталось сразится всего лишь с 2 соперниками из ТОП-6. В первом из них придется сдерживать сопротивление "Тоттенхэма". В последних 5 матчах АПЛ команда Клоппа добыла 2 победы и дважды – с "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" – расписала нулевую ничью. С "Тоттенхэмом" нулевой исход маловероятен, так как подопечные Почеттино вряд ли будут играть на ничью с учетом их опасного положения на краю первой четверки. Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, к тренировкам с командой наконец-то приступили Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен. В грядущем матче мы вряд ли увидим их на футбольном поле, зато есть все шансы увидеть Наби Кейта и Джердана Шакири. Футболисты восстанавливались от повреждений в течении нескольких недель, но сейчас готовы вступить в бой вместе с командой.

Дела "Тоттенхэма" можно оценить как "совершенно плохие", но им на помощь пришла международная пауза. До нее команда не могла выиграть в 4 матчах кряду в АПЛ и дала тройке "Арсенал"-"Манчестер"-"Челси" максимально приблизится к себе. Главной проблемой команды Почеттино является игра в обороне. В последних 5 матчах они пропустили 8 голов, в том числе от таких клубов как "Бернли" и "Саутгемптон". Сейчас в состав команды вернулись многие ключевые игроки, но некоторые все еще остаются в лазарете, среди которых Эрик Дайер и Серж Орье. "Тоттенхэм" имеет ужасающую безвыигрышную серию на "Энфилде", которая тянется уже 23 матча, и прерывалась лишь раз – в 2011 году.

Интересные факты перед противостоянием "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" проиграл лишь 1 из последних 24 домашних матчей против "Тоттенхэма" (при 15 победах). Это случилось в 2011 году, когда "красными" руководил Кенни Дауглиш.

"Ливерпуль" не проигрывает в 36 домашних матчах АПЛ кряду. Если они не проиграют в грядущем матче, то повторят достижение "Манчестер Сити", который в период 2010-2012 годов не проигрывал 37 встреч кряду. Рекорд принадлежит "Челси" – их домашняя серия без поражений длилась 86 игр (2004-2008).

Харри Кейн поучаствовал в 4 голах в последних 4 матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде".

Садио Мане является лучшим бомбардиром Премьер-лиги в 2019 голу. Он отличился 9 раз в последних 9 матчах.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино.

"Тоттенхэм": Льорис – Трипьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен – Алли – Сон, Кейн.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Сложно оценить форму команд после международной паузы, но, как кажется, это не помешает "Ливерпулю" и "Тоттенхэму" выдать результативный матч. Вполне вероятно, что все самые интересные события произойдут во втором тайме. Не редки случаи, когда в матчах подобной важности первый тайм уходит на разведку, а во втором игра раскрывается после первой серьезной ошибки. Быстрый гол может все изменить, но это фактор не столь вероятен.

Букмекеры отдают предпочтения хозяевам поля. Победа подопечных Клоппа оценивается в 1,61. Вторая в таблице вероятности ничья – 4,32. В "Тоттенхэм" верят очень слабо – 6.

Прогноз Soccernews: тотал второго тайма Б первого (1,85).