"Ливерпуль" требует включения в сделку по Салаху двух игроков "Реала"

Теги ливерпульреал мадридмохамед салахкейлор навасгарет бэйл

"Ливерпуль" требует включения в сделку по Салаху двух игроков "Реала""Ливерпуль" требует включения в сделку по своему лидеру атак Мохамеду Салаху сразу двух игроков мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, взамен египтянина "красные" хотят получить не только денежную компенсацию, но и голкипера королевского клуба Кейлора Наваса и вингера Гарета Бэйла.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Ливерпуль". Его стоимость мерсисайдцы оценили в 200 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" готов потратить 100 миллионов евро на звезду Серии А. | soccernews.ru

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