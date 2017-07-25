"Ливерпуль" требует за Коутиньо 100 миллионов евро

"Барселона" не оставляет попыток купить полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, представители каталонского клуба прибыли в Англию, чтобы провести детальные переговоры по трансферу 25-летнего бразильца.

Впрочем, "Ливерпуль" по-прежнему не хочет продавать своего ключевого игрока. Заставить передумать "красных" может только предложение в размере 100 миллионов евро, однако "Барселона" готова заплатить за Коутиньо не более 80 миллионов.

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