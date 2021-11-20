"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 4:0.
Победу мерсисайдцам принесли голы Садио Мане, Диогу Жоты, Мохамеда Салаха и Такуми Минамино.
"Ливерпуль", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 20 очками остался на пятой позиции.
"Ливерпуль" – "Арсенал" - 4:0 (1:0)
Голы: Мане, 39 - 1:0, Жота, 52 - 2:0, Салах, 73, Минамино, 77 - 4:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Минамино, 76).
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу, Парти (Эль-Ненни, 84), Локонга (Мэйтленд-Найлз, 53), Ляказетт (Эдегор, 67), Обамеянг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18