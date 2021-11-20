"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 4:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Садио Мане, Диогу Жоты, Мохамеда Салаха и Такуми Минамино.

"Ливерпуль", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 20 очками остался на пятой позиции.

"Ливерпуль" – "Арсенал" - 4:0 (1:0)

Голы: Мане, 39 - 1:0, Жота, 52 - 2:0, Салах, 73, Минамино, 77 - 4:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Минамино, 76).

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу, Парти (Эль-Ненни, 84), Локонга (Мэйтленд-Найлз, 53), Ляказетт (Эдегор, 67), Обамеянг.

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