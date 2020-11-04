"Ливерпуль" уничтожил "Аталанту" в Лиге Чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Аталанту" со счетом 5:0.
Победу английскому клубу принесли хет-трик Диогу Жоты, а также голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.
"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. "Аталанта" с четырьмя очками опустилась на третью позицию.
"Аталанта" Италия - "Ливерпуль" Англия - 0:5 (0:2)
Голы: Жота, 16 - 0:1, Жота, 33 - 0:2, Салах, 47 - 0:3, Мане, 49 - 0:4, Жота, 54 - 0:5
"Аталанта": Спортьелло, Мохика (Руджери, 81), Толои, Паломино, Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Гомес (Ламмерс, 81), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Пессина, 53), Сапата.
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Александер-Арнолд (Уильямс, 82), Гомес, Робертсон (Кейта, 65), Салах, Вейналдум (Цимикас, 82), Мане, Джонс, Диогу Жота (Фирмино, 65), Хендерсон (Милнер, 66).
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