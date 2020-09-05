"Ливерпуль" уничтожил "Блэкпул" в товарищеском матче
Действующий чемпион АПЛ "Ливерпуль" провёл контрольную игру против "Блэкпула" из третьего по силе английского дивизиона.
Аутсайдер начал очень успешно, дважды поразив ворота "красных", однако потом забивали только подопечные Юргена Клоппа. Итог: 7:2.
"Ливерпуль" - "Блэкпул" - 7:2
Голы: Хэмилтон, 15 - 0:1, Йейтс, 33 - 0:2, Матип, 43 - 1:2, Мане, 52 - 2:2, Фирмино, 54 - 3:2, Эллиот, 69 - 4:2, Минамино, 71 - 5:2, Ориги, 85 - 6:2, ван ден Берг, 88 - 7:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18