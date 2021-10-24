"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед"
В рамках 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед".
Октрыл счет в матче Наби Кейта. Спустя 10 минут отметился Диогу Жота. Точку в матче поставил Мохамед Салах, который оформил хет-трик.
"Ливерпуль" идет в чемпионате на втором месте и отстает от лидирующего "Челси" на одно очко. "МЮ" занимает седьмое место.
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:5 (0:4)
Голы: Кейта, 5 - 0:1, Диогу Жота, 13 - 0:2, Салах, 38 - 0:3, Салах, 45 - 0:4, Салах, 50 - 0:5
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 62), Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Диогу Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Фирмино (Мане, 77), Салах, Диогу Жота.
Удаление: Погба (60).
Читайте также: "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ
-
"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в матче Ла Лиги
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной"
-
"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком"
-
"Интер" готовится подписать Азмуна
-
2
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед"
-
"Монако" без Головина обыграл "Монпелье"
-
Ван Боммел покинул пост тренера "Вольфсбурга"
-
"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов
-
2
Фанаты "Марселя" хотят на матче с ПСЖ бросать на поле "катарские нефтедоллары" с плачущим Месси
-
"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
2
"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона
-
"Спартак" интересуется защитником "Метца"
-
"Ренн", "Ланс" и "Труа" одержали победы в Лиге 1
-
"Байер" упустил победу над "Кельном"
-
"Ахмат" минимально обыграл "Урал"
-
Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"
-
"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"
-
"Химки" рассматривают пять кандидатов на замену Черевченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18