"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед"

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"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед"

В рамках 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед".

Октрыл счет в матче Наби Кейта. Спустя 10 минут отметился Диогу Жота. Точку в матче поставил Мохамед Салах, который оформил хет-трик.

"Ливерпуль" идет в чемпионате на втором месте и отстает от лидирующего "Челси" на одно очко. "МЮ" занимает седьмое место.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:5 (0:4)

Голы: Кейта, 5 - 0:1, Диогу Жота, 13 - 0:2, Салах, 38 - 0:3, Салах, 45 - 0:4, Салах, 50 - 0:5

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 62), Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Диогу Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Фирмино (Мане, 77), Салах, Диогу Жота.

Удаление: Погба (60).   

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Ну что, специалист по картону, в твоем полку прибыло... Сегодня чудным образом обнулили и вернули со стратосферы на грешную землю твоего любимую португальскую овцу... Даже недавно Пересильд задержалась там дольше... Да, кстати, и сегодня мы в очередной раз увидели "знаменитую" игровую дисциплину отмороженного петуха в виде тупой животной агрессии, за которую его не только надо было изгнать с поля, но поселить в камеру к Брейвику... Сегодня он как никогда был близок к ЗМ... Хе-хе-хе...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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