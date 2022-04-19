"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ

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"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Мохамеда Салаха, голы Луиса Диаса и Садио Мане.

"Ливерпуль", набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" с 54 очками опустился на шестую позицию.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (2:0)
Голы: Диас, 5 - 1:0, Салах, 22 - 2:0, Мане, 68 - 3:0, Салах, 85 - 4:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Кейта, 80), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 70).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Линделеф, Диогу Далот, Матич, Погба (Лингард, 10), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Эланга (Межбри, 84).

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