"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.
Победу мерсисайдцам принесли дубль Мохамеда Салаха, голы Луиса Диаса и Садио Мане.
"Ливерпуль", набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" с 54 очками опустился на шестую позицию.
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (2:0)
Голы: Диас, 5 - 1:0, Салах, 22 - 2:0, Мане, 68 - 3:0, Салах, 85 - 4:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Кейта, 80), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 70).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Линделеф, Диогу Далот, Матич, Погба (Лингард, 10), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Эланга (Межбри, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18