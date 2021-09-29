"Ливерпуль" уничтожил "Порту" в матче Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" уничтожил "Порту" в матче Лиги Чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 5:1.

Победу английскому клубу принесли дубли Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, а также гол Садио Мане. В составе португальцев отличился Мехди Тареми.

"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:5 (0:2)
Голы: Салах, 18 - 0:1, Мане, 45 - 0:2, Салах, 60 - 0:3, Тареми, 74 - 1:3, Фирмино, 77 - 1:4, Фирмино, 81 - 1:5

"Порту": Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).

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