"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд", "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм"

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" со счетом 5:0. Дублями отметились Садио Мане и Вирджил ван Дейк, еще гол на счету Дивока Ориги.

В параллельном матче "Манчестер Сити" выиграл у "Вест Хэма" благодаря голу Серхио Агуэро с пенальти.

"Ливерпуль" – "Уотфорд" - 5:0 (2:0)

Голы: Мане, 9 - 1:0, Мане, 20 - 2:0, Ориги, 66 - 3:0, ван Дейк, 79 - 4:0, ван Дейк, 82 - 5:0

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд, Вейналдум (Кейта, 84), Фабиньо, Милнер (Хендерсон, 70), Мане (Лаллана, 78), Салах, Ориги.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Агуэро, 59 (с пенальти)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Данило, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Марез (Стерлинг, 55), Сильва, Сане (Бернарду Силва, 57), Агуэро.

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