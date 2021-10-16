"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ

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"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" на выезде в матче восьмого тура английской премьер-лиги.

"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 0:5

Голы: Мане, 9 - 0:1, Фирмино, 37 - 0:2, Фирмино, 52 - 0:3, Салах, 54 - 0:4, Фирмино, 90 - 0:5.

"Уотфорд" - Фостер, Фемения (Нгакиа, 56), Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз, Мазина (Клеверли, 46), Сиссоко, Куцка, Деннис (Жоао Педро, 69), Эрнандес, Сарр.

"Ливерпуль" - Келлехер, Александер-Арнолд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Милнер (Уильямс, 83), Хендерсон, Кейта, Фирмино, Салах, Мане.

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