"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" на выезде в матче восьмого тура английской премьер-лиги.
"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 0:5
Голы: Мане, 9 - 0:1, Фирмино, 37 - 0:2, Фирмино, 52 - 0:3, Салах, 54 - 0:4, Фирмино, 90 - 0:5.
"Уотфорд" - Фостер, Фемения (Нгакиа, 56), Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз, Мазина (Клеверли, 46), Сиссоко, Куцка, Деннис (Жоао Педро, 69), Эрнандес, Сарр.
"Ливерпуль" - Келлехер, Александер-Арнолд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Милнер (Уильямс, 83), Хендерсон, Кейта, Фирмино, Салах, Мане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18