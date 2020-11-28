"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"

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"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"

В рамках 10-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" со счётом 1:1.

В середине второго тайма "красные" вышли вперёд усилиями Диогу Жоты, однако на 92-й минуте хозяева поля отыгрались благодаря голу с пенальти.

"Брайтон" – "Ливерпуль" - 1:1

Голы: 0:1 – 60 Диогу Жота, 1:1 – 90+2, пенальти Гросс.

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Велтман, Биссума, Гросс, Марч, Уэлбек, Мопе (Троссард, 26), Коннолли (Лаллана, 63; Джаханбахш, 71).

"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Уильямс (Хендерсон, 46), Робертсон, Фабиньо, Диогу Жота, Милнер (Джонс, 74), Минамино, Вейналдум, Салах (Мане, 64), Фирмино.

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