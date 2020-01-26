"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии
"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в 4-м туре Кубка Англии.
Мерсисайдцы вели в счете 2:0 до 65-й минуты. Таким образом, команды будут переигрывать матч на "Энфилде".
"Шрусбери" - "Ливерпуль" - 2:2 (0:1)
Голы: Джонс, 15 - 0:1, Лав, 46 (автогол) - 0:2, Каммингс, 65 (пенальти) - 1:2, Каммингс, 75 - 2:2
"Шрусбери": О`Лири, Пьер, Эбанкс-Лэнделл, Уильямс, Голбурн, Норберн (Эдвардс, 26), Лоран, Госс, Лав, Уолли (Удо, 85), Лэнг (Каммингс, 60).
"Ливерпуль": Адриан, Ларуси, Матип (Салах, 79), Ловрен, Чиривелья, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино (Фирмино, 85), Ориги, Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17