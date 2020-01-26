"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии

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"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии

"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в 4-м туре Кубка Англии.

Мерсисайдцы вели в счете 2:0 до 65-й минуты. Таким образом, команды будут переигрывать матч на "Энфилде".

"Шрусбери" - "Ливерпуль" - 2:2 (0:1)

Голы: Джонс, 15 - 0:1, Лав, 46 (автогол) - 0:2, Каммингс, 65 (пенальти) - 1:2, Каммингс, 75 - 2:2

"Шрусбери": О`Лири, Пьер, Эбанкс-Лэнделл, Уильямс, Голбурн, Норберн (Эдвардс, 26), Лоран, Госс, Лав, Уолли (Удо, 85), Лэнг (Каммингс, 60).

"Ливерпуль": Адриан, Ларуси, Матип (Салах, 79), Ловрен, Чиривелья, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино (Фирмино, 85), Ориги, Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71).

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