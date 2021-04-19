"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом"
Фото: Твиттер @premierleague
Подошел к концу заключительный матч в рамках 32 тура АПЛ. "Лидс" на своем поле принимал "Ливерпуль" и смог добиться ничьей 1:1. "Мерсисайдцы", которые продолжают борьбу за место в Лиге Чемпионов, вышли на поле с намерение победить и набрать важные три очка. Давление подопечных Клоппа трансформировалось в забитый мяч на 31 минуте, когда Александер-Арнолд выкатил мяч под удар Мане. Хозяева почти не доставляли беспокойства Аллисону, пока не началась последний пятнадцатиминутный отрезок встречи. Сначала Бэмфорд с близкого расстояния попал в перекладину, а затем точным ударом отметился Льоренте, откликнувшийся на подачу с углового.
Результат не изменил расположение команд в турнирной таблице. "Ливерпуль" остался на 6 строчке, имея в своем активе 53 очка, а "Лидс" закрепился на 10 позиции, набрав 46 баллов.
"Лидс" - "Ливерпуль" 1:1 (0:1)
Голы: Мане, 31 - 0:1, Льоренте, 87 - 1:1
"Лидс": Мелье, Льоренте, Стрейк, Эйлинг, Даллас, Филлипс, Харрисон, Алиоски (Клих, 79), Элдер Кошта (Поведа, 67), Бэмфорд, Робертс (Эрнандес, 86).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Кабак, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Вейналдум, Мане (Салах, 71), Милнер, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Фирмино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18