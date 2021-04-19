"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом"

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"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом"Фото: Твиттер @premierleague
Подошел к концу заключительный матч в рамках 32 тура АПЛ. "Лидс" на своем поле принимал "Ливерпуль" и смог добиться ничьей 1:1. "Мерсисайдцы", которые продолжают борьбу за место в Лиге Чемпионов, вышли на поле с намерение победить и набрать важные три очка. Давление подопечных Клоппа трансформировалось в забитый мяч на 31 минуте, когда Александер-Арнолд выкатил мяч под удар Мане. Хозяева почти не доставляли беспокойства Аллисону, пока не началась последний пятнадцатиминутный отрезок встречи. Сначала Бэмфорд с близкого расстояния попал в перекладину, а затем точным ударом отметился Льоренте, откликнувшийся на подачу с углового.

Результат не изменил расположение команд в турнирной таблице. "Ливерпуль" остался на 6 строчке, имея в своем активе 53 очка, а "Лидс" закрепился на 10 позиции, набрав 46 баллов.

"Лидс" - "Ливерпуль" 1:1 (0:1)

Голы: Мане, 31 - 0:1, Льоренте, 87 - 1:1

"Лидс": Мелье, Льоренте, Стрейк, Эйлинг, Даллас, Филлипс, Харрисон, Алиоски (Клих, 79), Элдер Кошта (Поведа, 67), Бэмфорд, Робертс (Эрнандес, 86).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Кабак, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Вейналдум, Мане (Салах, 71), Милнер, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Фирмино.

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