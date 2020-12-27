"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Вест Бромвичем"

15 тур АПЛ продолжился матчем между "Ливерпулем" и "Вест Бромвичем". Хозяева не смогли победить одного из аутсайдеров чемпионата. Встреча завершилась со счетом 1:1.



Подопечные Юргена Клоппа по прежнему возглавляют таблицу. На их счету 32 очка. Гости расположились на 19 месте, набрав 8 баллов.

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" 1:1 (1:0)

Голы: Мане, 12 - 1:0, Аджайи, 78 - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип (Уильямс, 60), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90).