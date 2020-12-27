"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Вест Бромвичем"

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"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Вест Бромвичем"15 тур АПЛ продолжился матчем между "Ливерпулем" и "Вест Бромвичем". Хозяева не смогли победить одного из аутсайдеров чемпионата. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Юргена Клоппа по прежнему возглавляют таблицу. На их счету 32 очка. Гости расположились на 19 месте, набрав 8 баллов.

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" 1:1 (1:0)

Голы: Мане, 12 - 1:0, Аджайи, 78 - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип (Уильямс, 60), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90).

"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Сойерс, Диангана, Филлипс, Галлахер (Иванович, 90), Робинсон (Матеус Перейра, 73), Грант (Остин, 78).

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