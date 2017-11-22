"Ливерпуль" упустил преимущество в три мяча впервые с 2014 года

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Севильей" (3:3).

После первой половины английский клуб выигрывал со счетом 3:0, но умудрился довольствоваться ничьей.

Стоит отметить, что "мерсисайдцы" упустили преимущество в три мяча впервые с 2014 года. Тогда "красные" разошлись миром с "Кристал Пэлас" (3:3) в матче чемпионата Англии.

Не пропустите: "Севилья" - "Ливерпуль" - 3:3 (обзор). | http://soccernews.ru