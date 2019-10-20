"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Ливерпуль" в рамках 9-го тура чемпионата Англии.
Счет был открыт на 36-й минуте форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом. "Красные дьяволы" вели на протяжении всего матча, однако за 5 минут до конца основного времени полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана спас свою команду от поражения.
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 1:1 (1:0)
Голы: Рашфорд, 36 - 1:0, Лаллана, 85 - 1:1.
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), Фирмино.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактомини, Перейра (Уильямс, 90), Фред, Магуайр, Рэшфорд (Марсьяль, 84).
23 октября "Ливерпуль" сыграет с "Генком" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "МЮ" 24 октября сразится с "Партизаном" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
После 9-туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 10 баллов. "Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате.
А еще: Наследный принц Саудовской Аравии снова попробует приобрести "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
-
Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
Лента новостей
-
"Монако" без Головина обыграл "Ренн"
-
"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
3
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Голкипер "Сочи" Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом"
-
"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии
-
1
Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"
-
1
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола)
-
"Барселона" интересуется игроком "Шальке" Аритом
-
"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
3
"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"
-
"Сент-Этьен" вырвал победу у "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
2
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
-
"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в чемпионате Голландии
-
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча 9-го тура Примеры)
-
Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
-
Голкипер "Уфы" Беленов заявил, что у команды худшее поле в лиге
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" в Примере (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|14
|Эвертон
|9
|10
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4