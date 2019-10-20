"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Ливерпуль" в рамках 9-го тура чемпионата Англии.

Счет был открыт на 36-й минуте форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом. "Красные дьяволы" вели на протяжении всего матча, однако за 5 минут до конца основного времени полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана спас свою команду от поражения.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 1:1 (1:0)

Голы: Рашфорд, 36 - 1:0, Лаллана, 85 - 1:1.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), Фирмино.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактомини, Перейра (Уильямс, 90), Фред, Магуайр, Рэшфорд (Марсьяль, 84).

23 октября "Ливерпуль" сыграет с "Генком" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "МЮ" 24 октября сразится с "Партизаном" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

После 9-туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 10 баллов. "Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате.

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