"Ливерпуль" установил "английский" рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" стал первым английским клубом, который прошел без потерь групповой этап Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы выиграли шесть из шести матчей в группе с "Атлетико" (3:2, 2:0), "Порту" (5:1, 2:0) и "Миланом" (3:2, 2:1).

"Ливерпуль" занял первое место в группе В и станет "сеянным" при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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