"Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси"

"Ливерпуль" переписал историю английской Премьер-лиги, проиграв в четверг на своём поле "Челси".

Во-первых, "красные" впервые в истории потерпели на "Энфилде" пять поражений подряд.

Во-вторых, действующий чемпион Англии никогда ранее не уступал в следующем сезоне в пяти домашних играх кряду.

Напомним, что "Ливерпуль" в родных стенах был обыгран "Бернли" (0:1), "Брайтоном" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4), "Эвертоном" (0:2) и "Челси" (0:1).

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