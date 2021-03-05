"Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси"

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"Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси"

"Ливерпуль" переписал историю английской Премьер-лиги, проиграв в четверг на своём поле "Челси".

Во-первых, "красные" впервые в истории потерпели на "Энфилде" пять поражений подряд.

Во-вторых, действующий чемпион Англии никогда ранее не уступал в следующем сезоне в пяти домашних играх кряду.

Напомним, что "Ливерпуль" в родных стенах был обыгран "Бернли" (0:1), "Брайтоном" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4), "Эвертоном" (0:2) и "Челси" (0:1).

Не пропустите: Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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