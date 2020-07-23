"Ливерпуль" установил ещё один клубный рекорд

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"Ливерпуль" установил ещё один клубный рекорд

"Ливерпуль", обыграв "Челси" в 37-м туре (5:3), одержал 31-ю победу в текущем розыгрыше АПЛ.

Как сообщает Squawka, это рекордный показатель для "красных", победивших досрочно в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Ранее "Ливерпуль" за всю свою 128-летнюю историю не побеждал в одном чемпионате Англии более 30 раз.

На выходных подопечные Юргена Клоппа могут улучшить свой рекорд в матче с "Ньюкаслом".

Ранее "Ливерпулю" покорилось ещё одно клубное достижение - беспроигрышная домашняя серия в АПЛ, длящаяся уже три сезона.

Не пропустите: "Ливерпулю" вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ. | http://soccernews.ru
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