"Ливерпуль" установил клубный антирекорд

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"Ливерпуль" установил клубный антирекорд

"Ливерпуль" в рамках АПЛ проиграл "Челси" (0:1).

Как сообщает Opta Sports, подопечные Юргена Клоппа проиграли на "Энфилде" пять матчей кряду, что является худшим показателем в истории клуба.

Напомним, что до этого "Ливерпуль" дома уступил "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Эвертону" (0:2).

После 27 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на седьмом месте, отставая от от топ-4 на 4 очка.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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