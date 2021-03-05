"Ливерпуль" установил клубный антирекорд

"Ливерпуль" в рамках АПЛ проиграл "Челси" (0:1).

Как сообщает Opta Sports, подопечные Юргена Клоппа проиграли на "Энфилде" пять матчей кряду, что является худшим показателем в истории клуба.

Напомним, что до этого "Ливерпуль" дома уступил "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Эвертону" (0:2).

После 27 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на седьмом месте, отставая от от топ-4 на 4 очка.

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