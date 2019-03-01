"Ливерпуль" установил клубный рекорд

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"Ливерпуль" установил клубный рекорд

"Ливерпуль" установил клубный рекорд, сообщает Opta.

По информации статистического портала, "красные" суммарно 103 дня лидировали в турнирной таблице чемпионата в этом сезоне. Это лучший результат в эпоху АПЛ.

Также стоит отметить, что "Ливерпуль" впервые с сезона 1990/1991 превзошёл отметку в 100 дней по этому показателю. В той кампании мерсисайдцы занимали первое место в течение 163 дней и в итоге финишировали на второй строчке, уступив "Арсеналу".

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