"Ливерпуль" установил клубный рекорд

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"Ливерпуль" установил клубный рекорд

"Ливерпуль" благодаря победе над "Вест Хэмом" в перенесённом матче 18-го тура АПЛ переписал собственную историю.

"Молотобойцы" стали 19-й командой Премьер-лиги, которую обыграли в текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" впервые победил всех соперников в одном розыгрыше чемпионата Англии.

Отметим, что "красные" на всех парах мчатся к первому за 30 лет чемпионскому титулу - их преимущество над идущим вторым "Манчестер Сити" достигло уже 19 очков.

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