"Ливерпуль" установил клубный рекорд

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"Ливерпуль" установил клубный рекорд

В рамках 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле разгромил "Лестер" со счётом 3:0.

Таким образом, домашняя беспроигрышная серия "красных" в чемпионате достигла 64 матчей.

Сообщается, что это новый клубный рекорд "скаузеров".

В 64 матчах "Ливерпуль" одержал 53 победы и 11 раз сыграл вничью, забив при этом 169 голов и пропустив 34.

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