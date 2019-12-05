"Ливерпуль" установил клубный рекорд по беспроигрышной серии в АПЛ

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"Ливерпуль" установил клубный рекорд по беспроигрышной серии в АПЛ

"Ливерпуль" переписал собственную историю благодаря крупной победе над "Эвертоном" (5:2) в матче 15-го тура АПЛ.

Беспроигрышная серия "красных" в чемпионате Англии достигла 32 поединков, что является новым рекордом клуба.

Предыдущее достижение было установлено в период с мая 1987 по март 1988 года. Тогда серия "Ливерпуля" прервалась на отметке 31 матч.

В последний раз мерсисайдцы проигрывали в Премьер-лиге "Манчестер Сити" 3 января 2019 года.

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Комментарии

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vostrikovaleksandrfiri

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OkTawius
Димон

офигеть, за весь 2019 год "Ливерпуль" проиграл в АПЛ всего один матч и тот в первых числах. В самой конкурентной лиге мира, на секундочку! И это вкупе с победой в ЛЧ не тянет на "Золотой мяч"? Чушь собачья

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