"Ливерпуль" установил клубный рекорд по беспроигрышной серии в АПЛ

"Ливерпуль" переписал собственную историю благодаря крупной победе над "Эвертоном" (5:2) в матче 15-го тура АПЛ.

Беспроигрышная серия "красных" в чемпионате Англии достигла 32 поединков, что является новым рекордом клуба.

Предыдущее достижение было установлено в период с мая 1987 по март 1988 года. Тогда серия "Ливерпуля" прервалась на отметке 31 матч.

В последний раз мерсисайдцы проигрывали в Премьер-лиге "Манчестер Сити" 3 января 2019 года.

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