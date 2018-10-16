"Ливерпуль" установил на Салаха отдельную цену для "Реала" и "Барселоны"
"Ливерпуль" установил на своего вингера Мохамеда Салаха отдельную цену для мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".
Так, согласно информации Football Espana, "красные" пообещали агенту 26-летнего египтянина, что будут готовы отпустить игрока в один из двух испанских грандов, если получат по нему предложение в размере не менее 160-ти миллионов евро.
В текущем сезоне Салах забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 11 играх за "Ливерпуль".
Напомним, "Ливерпуль" потерял четвертого игрока в матчах сборных. | soccernews.ru
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|Саутгемптон
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