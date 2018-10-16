"Ливерпуль" установил на Салаха отдельную цену для "Реала" и "Барселоны"

2 Теги реал мадридливерпульбарселонамохамед салах

"Ливерпуль" установил на Салаха отдельную цену для "Реала" и "Барселоны""Ливерпуль" установил на своего вингера Мохамеда Салаха отдельную цену для мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

Так, согласно информации Football Espana, "красные" пообещали агенту 26-летнего египтянина, что будут готовы отпустить игрока в один из двух испанских грандов, если получат по нему предложение в размере не менее 160-ти миллионов евро.

В текущем сезоне Салах забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 11 играх за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" потерял четвертого игрока в матчах сборных. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Юрий

Игрок не плохой, но только одного сезона

Ответить
chester_field
chester_field

в этом году это уже совсем другой мо

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов