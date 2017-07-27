"Ливерпуль" установил новую цену на Коутиньо

Английский "Ливерпуль" установил новую цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Actu Foot.

По сведениям источника, "красные" сообщили, что будут готовы расстаться со своим 25-летним хавбеком, если за него поступит предложение в размере 150 миллионов евро.

Ранее же "Ливерпуль" оценивал бразильца, которым активно интересуется каталонская "Барселона", "всего" в 100 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо согласился на переход в "Барселону" с понижением своего оклада. | soccernews.ru