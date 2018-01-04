"Ливерпуль" установил новую цену на Коутиньо

Английский "Ливерпуль" установил новую цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, которого активно торгует каталонская "Барселона".

Как информирует sport.es, "красные" увеличили стоимость бразильца на 10 миллионов евро - до 160-ти миллионов. В свою очередь, "сине-гранатовые" готовы заплатить за 25-летнего хавбека 130 миллионов евро. Однако издание отмечает, что финансовые разногласия, вполне вероятно, будут согласованы сторонами.

Напомним, в "Барселоне" оптимистично настроены на подписание Коутиньо. | soccernews.ru