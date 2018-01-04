"Ливерпуль" установил новую цену на Коутиньо

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"Ливерпуль" установил новую цену на КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" установил новую цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, которого активно торгует каталонская "Барселона".

Как информирует sport.es, "красные" увеличили стоимость бразильца на 10 миллионов евро - до 160-ти миллионов. В свою очередь, "сине-гранатовые" готовы заплатить за 25-летнего хавбека 130 миллионов евро. Однако издание отмечает, что финансовые разногласия, вполне вероятно, будут согласованы сторонами.

Напомним, в "Барселоне" оптимистично настроены на подписание Коутиньо. | soccernews.ru

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