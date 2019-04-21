"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ

В 35-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях победил "Кардифф" со счетом 2:0.

Благодаря победе на счету мерсисайдцев стало 88 очков в нынешнем сезоне. Это новый рекорд клуба в АПЛ. Прежнее достижение составляло 86 очков в сезоне-2008/09.

Стоит отметить, что ранее в 14 случаях из 26, 88 очков было достаточно, чтобы стать чемпионом Англии.

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