"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ

Теги ливерпульстатистика

"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ

В 35-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях победил "Кардифф" со счетом 2:0.

Благодаря победе на счету мерсисайдцев стало 88 очков в нынешнем сезоне. Это новый рекорд клуба в АПЛ. Прежнее достижение составляло 86 очков в сезоне-2008/09.

Стоит отметить, что ранее в 14 случаях из 26, 88 очков было достаточно, чтобы стать чемпионом Англии.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Арсенал" поборются за Торгана Азара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ

"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов