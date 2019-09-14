"Ливерпуль" установил рекорд английского футбола

"Ливерпуль" добыл очередную победу в английской Премьер-лиге и установил рекорд турнира.

Напомним, что "красные" на своём поле переиграли "Ньюкасл" со счётом 3:1.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" первым в истории топ-дивизиона Англии победил в 14 матчах подряд, забив при этом не менее двух голов в каждом из них.

Стоит отметить, что старт текущего сезона мерсисайдцы провели ударно, выиграв все 5 поединков в рамках АПЛ с разницей забитых и пропущенных голов 15:4.

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