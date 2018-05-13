"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

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"Ливерпуль" установил рекорд АПЛТекущий сезон стал для "Ливерпуля" историческим в Премьер-Лиге, информирует SkySportsStatto.

Так, в завершившемся чемпионате своей страны "красные" не потерпели ни одного поражения на своем поле. Это достижение покорилось мерсисайдскому клубу уже в седьмой раз за время его выступлений в высшем дивизионе страны, что является всеанглийским рекордом.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
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