"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

Текущий сезон стал для "Ливерпуля" историческим в Премьер-Лиге, информирует SkySportsStatto.

Так, в завершившемся чемпионате своей страны "красные" не потерпели ни одного поражения на своем поле. Это достижение покорилось мерсисайдскому клубу уже в седьмой раз за время его выступлений в высшем дивизионе страны, что является всеанглийским рекордом.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru