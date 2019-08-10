"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

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"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

"Ливерпуль" благодаря крупной победе над "Норвичем" в матче первого тура АПЛ переписал историю турнира.

С учётом прошлого сезона "красные" выиграли 10 поединков подряд в Премьер-лиге.

Это пятая серия в истории клуба с 10 или более победами кряду в чемпионате Англии.

Как сообщает Opta, данный показатель является рекордным. Ни одной команде ранее подобного не удавалось.

Не пропустите: Клопп прокомментировал победу над "Норвичем". | http://soccernews.ru
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