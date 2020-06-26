"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

Досрочно ставший чемпионом "Ливерпуль" переписал историю английского футбола.

Как сообщает Opta, "красные" установили рекорд, выиграв золотые медали чемпионата Англии за семь туров до завершения первенства.

Ранее никому не удавалось оформить чемпионство так быстро. Лучшим результатом была победа в турнире за пять туров до финиша.

Таким показателем могут похвастаться "Манчестер Юнайтед" (сезоны 1907/08 и 2000/01), "Эвертон" (1984/85) и "Манчестер Сити" (2017/18).

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