"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

Теги ливерпульстатистика

"Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

Досрочно ставший чемпионом "Ливерпуль" переписал историю английского футбола.

Как сообщает Opta, "красные" установили рекорд, выиграв золотые медали чемпионата Англии за семь туров до завершения первенства.

Ранее никому не удавалось оформить чемпионство так быстро. Лучшим результатом была победа в турнире за пять туров до финиша.

Таким показателем могут похвастаться "Манчестер Юнайтед" (сезоны 1907/08 и 2000/01), "Эвертон" (1984/85) и "Манчестер Сити" (2017/18).

Не пропустите: Клопп прокомментировал чемпионство "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов