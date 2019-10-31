"Ливерпуль" установил рекорд Кубка Английской Лиги

"Ливерпуль" стал рекордсменом Кубка Английской Лиги, сообщает Opta.

По информации источника, "красные" больше всех побеждали в вышеуказанном турнире по пенальти.

С учётом вчерашнего триумфа в поединке с "Арсеналом" на счету "Ливерпуля" уже 8 выигранных дуэлей в серии 11-метровых.

Напомним, что мерсисайдцы являются восьмикратными победителями Кубка Лиги.

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