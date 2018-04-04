"Ливерпуль" установил рекорд по количеству голов в Лиге Чемпионов в одном сезоне

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыгрывает "Манчестер Сити" (3:0, первый тайм).

Третий мяч стал 30-м для "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Это новый клубный рекорд. Прежнее достижение "красные" установили в сезоне 2007/08. Тогда мерсисайдцы забили 29 мячей.

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