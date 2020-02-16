"Ливерпуль" установил рекорд топ-5 чемпионатов

"Ливерпуль" набрал 76 очков в 26 турах чемпионата Англии и установил рекорд топ-5 чемпионатов, сообщает Stats Foot.

Прежний рекорд принадлежал мюнхенской "Баварии", которая в сезоне-2013/14 одержала 24 победы при двух ничьих в 26 поединках.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиге с отрывом в 25 очков от ближайшего преследователя. Чтобы оформить чемпионский титул мерсисайдцам осталось набрать 15 очков.

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