"Ливерпуль" установил рекорд топ-5 чемпионатов

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"Ливерпуль" установил рекорд топ-5 чемпионатов

"Ливерпуль" набрал 76 очков в 26 турах чемпионата Англии и установил рекорд топ-5 чемпионатов, сообщает Stats Foot.

Прежний рекорд принадлежал мюнхенской "Баварии", которая в сезоне-2013/14 одержала 24 победы при двух ничьих в 26 поединках.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиге с отрывом в 25 очков от ближайшего преследователя. Чтобы оформить чемпионский титул мерсисайдцам осталось набрать 15 очков.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Бернли Бернли 26 34
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
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