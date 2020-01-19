"Ливерпуль" установил впечатляющий рекорд

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"Ливерпуль" установил впечатляющий рекорд

"Ливерпуль" установил новый рекорд для клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

В стартовых 22 матчах мерсисайдский клуб одержал 21 победу при одной ничьей. Таким образом, "красные" превзошли достижения "Манчестер Сити" в сезоне-2018/19 и "Баварии" в сезоне-2013/14.

"Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

Не пропустите: "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как сказал Юрген,рекорды ничего не значат без победы в чемпионате.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
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