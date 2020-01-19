"Ливерпуль" установил впечатляющий рекорд

"Ливерпуль" установил новый рекорд для клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

В стартовых 22 матчах мерсисайдский клуб одержал 21 победу при одной ничьей. Таким образом, "красные" превзошли достижения "Манчестер Сити" в сезоне-2018/19 и "Баварии" в сезоне-2013/14.

"Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

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